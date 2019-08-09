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ليفربول يفتتح "البريمرليغ" برباعية على نوريتش سيتي

الرياضة

صلاح
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افتتح فريق ليفربول، الجمعة، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ) برسالة شديدة مبكرة لمنافسيه على اللقب، باكتساح ضيفه نوريتش سيتي بأربعة أهداف لهدف.
جاء الشوط الأول سريع من الجانبين، ونجح ليفربول في تسجيل رباعيته عن طريق الإسكتلندي غرانت هانلي لاعب نوريتش سيتي بالخطأ في مرماه، والمصري محمد صلاح والهولندي فيرغيل فان دايك، والبلجيكي ديفوك أوريجي قي الدقائق 7 و19 و28 و42 من زمن اللقاء.
وشهد الشوط الأول إصابة الحارس البرازيلي أليسون بكير ودخل بدلًا منه الحارس البديل لليفربول الإسباني أدريان كاستيو.
في الشوط الثاني، هدأ ليفربول كثيرًا ولم يشكل الكثير من الخطورة رغم وصول مهاجميه لأكثر من مرة لمرمى المنافس.
ونجح نوريتش سيتي في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق الفنلندي تيمو بوكي في الدقيقة 64 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، حصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في صراع (البرميرليغ)، فيما ظل نوريتش سيتي دون رصيد من النقاط.

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