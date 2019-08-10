» طبيب يكشف عن طرق جديدة لعلاج مرض السكر

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين، ومدير السمنة والسكر بمستشفيات جامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأمريكية، إنهم لديهم نسخ متعددة من البنكرياس الصناعي، والتي ستحدث ثورة في علاجات السكر وخاصة الأطفال.
وأوضح "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن ربط البنكرياس الصناعي ببرامج إلكترونية يساعد المرض على العلاج، لافتًا إلى أنهم لديهم 300 برنامج جاهز للعلاج عبر البنكرياس الصناعي.
وأكد أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تستخدم البنكرياس الصناعي، وأن تصنيعه ليس بعيدًا عن قدرات العلماء المصريين.
وأضاف أن خفض الوزن بنسبة 7% يحسن من علاج السكر خاصة في السنوات الأولى من الإصابة.



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