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عبد الملك الحوثي

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التحالف العربي في اليمن يعلن قتل شقيق زعيم الحوثيين

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عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

المصريون ووكالات

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أقر التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، مساء الجمعة، بقتل شقيق زعيم جماعة "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، مشيرا أن "التفاصيل ستعلن لاحقا".
وفي مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" السعودية، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن "إعلان أي تفاصيل عن مقتل الهالك إبراهيم (الحوثي) قد لا يكون مناسبا الآن لأمن المعلومات، ولكن سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل لاحقا".
وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر يمني واسع الاطلاع، للأناضول، إن شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن إبراهيم بدر الدين الحوثي، "اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته"، في إشارة إلى التحالف العربي.
وذكر البيان أن الداخلية "لن تتوانى ولن تألُ جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".
ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول عملية الاغتيال، أو المنصب الذي كان يتقلده إبراهيم الحوثي.
غير أن فضائية "العربية"، قالت إنه "بحسب المعلومات المتوفرة، يعتبر إبراهيم بدر الدين الحوثي، أحد أذرع شقيقه زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية". -

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