حصيلة أسبوع.. 28 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية

10 أغسطس 2019 - 10:00 ص

وصلت مكاسب البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب إلى 28 مليار جنيه.

وبحسب ما نقلته صحيفة المال عن تقرير صادر عن البورصة، فقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 746 مليار جنيه الأسبوع المذكور، مقابل 717 مليارا الأسبوع السابق.

وقد شهدت البورصة المصرية تداولات استثنائية بقيمة 25 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بتنفيذ صفقة الاستحواذ على أسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة.

كما قفزت قيم التدولات بنحو 8 مليارات جنيه، لتسجل 25 مليار جنيه، مقابل 17 مليارا الأسبوع السابق.

يذكر أن البورصة المصرية، كانت قد قررت فتح الباب لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بى في، على نحو 1.997 مليار سهم من شركة جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 5.08 جنيه، بداية من جلسة الثلاثاء 2 يوليو، وحتى 6 أغسطس الجاري.

كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بي . فى، الخاص بشراء 1.997 مليار سهم، تمثل نسبة 42.31 % من أسهم رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة.