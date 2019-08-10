جمعة: رؤيا الرسول في المنام نعمة لا تفتخروا بها

10 أغسطس 2019 - 10:06 ص



وجه أحد متابعي الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف، سؤالاً للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قائلاً: "هل الذي يرى رسول الله في المنام عليه أن يكتم هذه الكرامة ولا يحدث بها أحدًا؟.



وأجاب"جمعة"، خلال تصريحات له بـ "حديث الجمعة" والمذاع عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، قائلاً: "إن رؤيا الرسول –صلى الله عليه وسلم- في المنام نعمة تستوجب الشكر، ولكن لا يجب أن يفتخر بها، وإنما يعمل ويبتعد عن المحرمات والمكروهات ويداوم على الأوراد".



وتابع، أن رؤيا الرسول في المنام نعمة مثل المال، الذي يمكن توظيفه في الحرام أو توظيفه في التصدق ورفع الأزمات بين الناس.

