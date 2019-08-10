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فرار بارجة بريطانية أمام زورق للحرس الثوري الإيراني

الحياة السياسية

فرار
فرار

عبد القادر وحيد

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الحرس الثوري

زورق

فرار

بارجة بريطانية

نشرت وكالات أنباء وصفحات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تزعم فيه  فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني.

ويظهر الفيديو متحدّث إيراني، وهو يهاجم بريطانيا قائلا :  "البارجة تهرب بينما ادعت أنها جاءت إلى مياه الخليج لحماية السفن التجارية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت تصعيدا بين إيران وبريطانيا، حيث استبعدت لندن أي عملية للتبادل أو المقايضة مع طهران تشمل تحرير إيران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق. 

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