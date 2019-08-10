شاهد.. الكعبة المشرفة تستبدل كسوتها

10 أغسطس 2019 - 10:42 ص

انتهى أمس الجمعة مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة، بمشاركة 160 فنيا وبإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأضاف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، أنه إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب.

وأشار المنصوري إلى أن الكسوة تتوشّح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء "بطريقة الجاكارد" كتب عليها لفظ "يا الله يا الله"، "لا إله إلا الله محمد رسول الله" و"سبحان الله وبحمده" و"سبحان الله العظيم" و"يا ديان يا منان"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وأوضح المنصوري أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 16 قطعة، بالإضافة إلى 6 قطع و12 قنديلا أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة و5 قناديل "الله أكبر" أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

كما أشار إلى أن الكسوة تستهلك نحو 670 كلغ من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة.







