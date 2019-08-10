تحذير مهم لـ "الأرصاد" حول طقس أول أيام العيد

10 أغسطس 2019 - 12:04 م

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس أول أيام العيد قائلا: "إن الشبورة المائية هى الظاهرة التي تؤثر علينا خلال أيام العيد، فضلا على أن درجات الحرارة سترتفع اليوم درجة، وغدًا سترتفع درجتين.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن الطقس يسمح بالخروج والتنزه في أيام عيد الأضحى، محذرًا من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر في الفترة من 12 إلى 3 عصرًا.



ونوه بأنه لا يفضل للمصيفين النزول إلى المياه خلال فترة الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة.

