الصين توجه صفعة جديدة للسوق الأمريكي

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آبل

أوبو

السوق الأمريكية

تفوقت مبيعات "أوبو" الصينية الأقل شهرة على مبيعات "أبل" الأمريكية، في تطور غريب من نوعه بسوق الهواتف الذكية.

وبحسب دراسة لشركة آي إتش ماركت لأبحاث السوق فقد جاءت هواتف آيفون في المرتبة الرابعة عالميًا بإجمالي مبيعات 35.3 مليون هاتف مقابل 36.2 مليون لـ"أوبو"، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ورغم قول شركة كاونتربوينت إنترناشونال، فإن هواوي ستتأثر مستقبلاً بقرار واشنطن بوضعها بالقائمة السوداء، إلا أنها حققت ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع الثاني.

وبحسب التقرير أيضًا في الربع الثاني من العام الجاري حصلت سامسونج على المرتبة الأولى بالمبيعات بواقع 75.1 جهاز متفوقة على "هواوي" التي باعت 58.9 جهازًا.

وبذلك تكون الشركات الصينية "هواوي وأوبو وفيفو وريلم وشاومي"  بحصة قياسية بلغت 42% .

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قررت توقيع عقوبات على الشركة الصينية "هواوي" للتقليل من سيطرتها على سوق الهواتف والتكنولوجيا لمخاوف أمنية.


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