فضيحة تضرب حسابات المشاهير.. ما علاقة "كاردشيان"

10 أغسطس 2019 - 01:03 م

أجرى معهد بريطاني تحقيقا موسعا، كشفق فيه عن مفاجأة صادمة بشأن عدد متابعي المشاهير والشخصيات العامة الذي يتعدى الملايين خاصة على موقع "إنستجرام".

وبحسب التحقيق الذي أجراه المعهد فإن عددًا كبيرًا من المشاهير يستعينون بحسابات وهمية لزيادة عدد المتابعين وجني أرباح الإعلانات من خلال هذه الحسابات.

وأضاف أنه من بين هؤلاء النجوم الممثلة الأمريكية إلين ديجينيريز التي يصل عدد متابعيها إلى 75.6 مليون شخص، حيث تم اكتشاف أن 58% منهم غير حقيقين.

كما أكد أن 44% من متابعي "كيم كارديشيان" البالغ عددهم 143.6 مليون متابع مزيفين ، وكذلك نسبة 49% من عدد متابعي أختها كورتلي كارديشيان البالغ 96 مليون متابع مزيفين .

وانطبق نفس الأمر أيضا وبنسب متقاربة على نجوم آخرين كأريانا غراندي وتايلور سويفت ومايلي سايرس وبريانكا شوبرا ، وفريق "بي تي إس " الغنائي الكوري الجنوبي .

وأشار التقرير إلى أن النجوم يجنون من وراء تلك الحسابات المزيفة عشرات الملايين من الدولارات، حيث تحقق "كارديشيان" على سبيل المثال مبلغ يصل إلى 500 ألف دولار لكل منشور لها على إنستجرام.