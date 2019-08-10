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معبر رفح مغلق بالاتجاهين خلال عيد الأضحى

الحياة السياسية

معبر رفح
معبر رفح

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، أن السلطات المصرية ستغلق معبر رفح البري، الأحد، في كلا الاتجاهين، بمناسبة عيد الأضحى.
وقالت الداخلية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "إن معبر رفح البري سيكون مغلقاً في الاتجاهين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك".
ويحل عيد الأضحى يوم الأحد وينتهي مساء الأربعاء 14 أغسطس/ أب الجاري. -

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