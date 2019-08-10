» ترامب: كيم اشترط هذا الأمر لوقف التجارب الصاروخية

10 أغسطس 2019 - 04:20 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أبلغه بأن التجارب الصاروخية التي تجريها بلاده ستتوقف عندما تنتهي التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



وأضاف ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، أن "كيم اشتكى في رسالة مطولة من التدريبات، ووصفها بأنها سخيفة ومكلفة".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "كيم يرغب في لقائه والبدء بمفاوضات فور انتهاء التدريبات المشتركة".



وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي النوع في اتجاه البحر الشرقي في ساعة مبكرة السبت.



وقالت الهيئة في بيان إن "الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد".

وأوضحت الهيئة أن مسؤولي الاستخبارات الكوريين الجنوبيين والأمريكيين يجرون تحليلا مشتركا حول المقذوفين، للكشف عن تفاصيلهما، بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغير ذلك.



وتعد هذه الخطوة خامس إطلاق من نوعه تجريه كوريا الشمالية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، في ظل تواصل مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدأت الإثنين الماضي، وتستمر حتى 20 أغسطس/آب الحالي.

وفي 16 يوليو الماضي، قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان ردا على مناورات بين سيؤول وواشنطن، إنها ستعيد النظر مجددًا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص البدء بالمفاوضات على مستوى العمل.