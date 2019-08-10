بالفيديو.. هذا هو سر الطواف عكس عقارب الساعة

10 أغسطس 2019 - 05:35 م

قال الشيخ محمد عماد الخولي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الطواف بالبيت الحرام في الحج يكون عكس عقارب الساعة؛ وذلك إشارة للعودة بالزمن للخلف لمسح الذنوب الموجودة به، مستدلًا على ذلك بقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:" مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".



وأضاف "الخولي"، خلال حواره ببرنامج "من القلب للقلب" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن الطواف يبدأ من البيت الحرام والحجر ثم ينتهي بالحجر، للتأكيد على ضرورة أن نبدأ حياتنا وحديثنا بذكر الله ولله عز وجل.

