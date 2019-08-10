"رئاسيات تونس": أكثر من 60 ملف سيغادرون سباق الترشح

10 أغسطس 2019 - 05:50 م

أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (دستوريّة مستقلة) أنيس الجربوعي أنّ "أكثر من 60 ملف ترشّح للانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها سبتمبر/أيلول القادم سيغادرون السباق لعدم حصولهم على العدد الكافي من التزكيات المطلوبة".



وقال الجربوعي في تصْريحات إعلامية، السبت: "بعد غلق باب الترشحات للانتخابات الرّئاسية مساء الجمعَة قامت الهيئة بدراسة الملفات، وتبين أن أكثر من 60 مترشحا سيغادرون سباق الانتخابات نظرا لعدم توفر التزكيات اللازمة والعدد قابل للارتفاع".

ولفت إلى أن " الهيئة ستبت يومي 12 و13 آب /أغسطس في بقية الملفات الجدية ليتم يوم 14 الإعلان عن القائمة الأوليّة المقبولة".

ووفق الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فإن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية بلغ إلى حدود غلق باب الترشح 97 شخصا".

ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية التّونسية أن "تتم تزكية المترشّح من 10 نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة".‎

وستجري الانتخابات الرئاسية 15 أيلول/سبتمبر القادم.

ووفق الأجندة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 سبتمبر/أيلول المقبل، فيما سيكون 14 سبتبمر يوم الصمت الانتخابي.