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مصرع 41 شخصا إثر انهيار تربة في ميانمار

عرب وعالم

ميانمار
ميانمار

المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات الميانمارية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاقات التربة الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة جنوب شرقي البلاد إلى 41 قتيلا.
وذكر بيان صادر عن إدارة الإطفاء في ميانمار، أن فرقها انتشلت 21 جسدا إضافيا في قرية "تاي بير كوني" بولاية مون.
وأضاف البيان أن أعداد الذين جرفتهم التربة غير واضح حتى الآن، إلا أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في المنطقة.
والجمعة جرفت سيول من الوحل منازل العشرات في القرية التابعة لمدينة ثاتون في ولاية مون الواقعة بجنوب شرقي مبانمار.
وأظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 12 ألف شخص أخلوا منازلهم في ولايتي مون وكاين خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب السيول الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة.
ووفقا لتلك البيانات، اضطر نحو 89 ألف شخص للبقاء في مراكز إيواء مؤقتة أو في المباني الحكومية بعموم البلاد بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة في الهطول منذ أسابيع. -

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