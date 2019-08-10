وقفة أمام البيت الأبيض احتجاجا على قرار الهند بحق كشمير

10 أغسطس 2019 - 10:10 م

نظم عدد من الكشمريين في الولايات المتحدة، السبت، وقفة أمام البيت الأبيض احتجاجا على إلغاء الهند للحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".



وخلال الوقفة التي دعا إليها "المنتدى العالمي للتوعية بكشمير"، رفع المشاركون لافتات تدعو لمغادرة الجيش الهندي لكشمير وتطالب بتحقيق العدالة في كشمير وأخرى تطالب بمنح الكشميريين حق تقرير المصير.

كما ندد المشاركون بسياسات الهند تجاه كشمير، وطالبوا الحكومة الهندية بالتخلي عن السياسات الحالية تجاه الإقليم.

والإثنين، ألغت الهند الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك.

والمادة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.