  • الأحد 11 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:51 ص
بحث متقدم
صواريخ كوريا الشمالية ارشيفية

كوريا الشمالية تفجر مفاجأة بشأن التجربة الصاروخية الأخيرة

الشيخ السديس

"السديس": نجاح هذا الأمر الهام "بشارة عظيمة"

أرشيفية

هذا هو إجمالي أعداد الحجاج للعام الحالي

ضيوف الرحمن ينفرون من "عرفات" إلى "مزدلفة"

بعد قضاء "ركن الحج الأكبر".. ضيوف الرحمن ينفرون إلى "مزدلفة"

جيفري إبستين

العثور على ملياردير أمريكي صديق ترامب منتحرا في محبسه

مكة و الحرم

بالفيديو.. هذا هو سر الطواف عكس عقارب الساعة

عامر حسين

عامر حسين رئيسًا للجنة المسابقات وسمير عثمان للجنة الحكام

حجاج

السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله

لندن

لندن: هذا الأمر وراء انقطاع الكهرباء "الكبير" بالعاصمة

الكارثة

نيويورك تايمز: ربع سكان الأرض مهددون بهذه الكارثة

غوتيريش يدين هجوم بنغازي ويدعو لاحترام الهدنة في ليبيا

عرب وعالم

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قرشان يهاجمان فتاة ويلتهمانها أمام والدتها

#

اختفاء نائبة برلمانية في ظروف غامضة

#

أول رد فعل من «حفتر» على تفجيرات بنغازي

#

مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بأشد العبارات الهجوم الذي وقع السبت بسيارة مفخخة في بنغازي شرقي ليبيا ما أسفر عن مصرع اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة 3 آخرين".
وأعرب غوتيريش في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك، عن خالص تعازيه للأسر المكلومة وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
ودعا البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه "السلطات الليبية ألا تدخر جهدا في تحديد مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة".
كما دعا جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة إلى طاولة المفاوضات لمتابعة المستقبل السلمي الذي يستحقه شعب ليبيا". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد مباراة الأهلي و"اطلع بره" بطل جنوب السودان
» مفاجأة.. فيريرا يقترب من العودة لتدريب الزمالك
» كلمات مؤثرة من أحمد السعدني لطليقته بعد وفاتها
» تعرف على حالة الطقس أول أيام العيد
» السعودية:توزيع 78 مليون عبوة ووجبة للحجاج في يوم عرفة
» فوز كبير لبيراميدز في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية الإفريقية
» ما حدث في عدن انقلاب آخر على الشرعية
» خادم الحرمين يصل منى للإشراف على راحة الحجاج
» عالم أزهري: هذا ما يفعله الشيطان يوم عرفة
» السيتي يرد على ليفربول بخماسية في مرمى وستهام
» وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي