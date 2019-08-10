» فوز كبير لبيراميدز في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية الإفريقية

10 أغسطس 2019 - 11:30 م

اكتسح فريق بيراميدز المصري، السبت، ضيفه إيتوتال دو كونغو الكونغولي بأربعة أهداف لهدف، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ 64) لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.



أحرز رباعية بيراميدز، الغاني جون أنتوي (هدفين) في الدقيقتين 19 و33، والبوركيني إيريك تراوري وأحمد علي من ضربة جزاء في الدقيقتين 22 و90+3 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف إيتوال الوحيد عن طريق يان ماكومبو في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أغسطس / أب الجاري على ملعب الفريق الكونغولي.

ويحتاج بيراميدز للتأهل لدور الـ 32 (الأول)، الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بأي نتيجة أقل من 1-4.