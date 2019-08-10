قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينيين وسط القدس

10 أغسطس 2019 - 10:50 م

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، في وقت متأخر السبت، على فلسطينيين، شاركوا في مسيرة تندد باقتحام مستوطنين لأحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة.



وقال شهود عيان للأناضول إن قوات من الشرطة الإسرائيلية اعتدت على مشاركين في مسيرة سلمية قرب باب العامود (أحد بوابات البلدة القديمة في القدس)، مما أدى لإصابة عدد منهم بجروح طفيفة.



واقتحم عشرات المستوطنين عدة أحياء في مدينة القدس ورددوا شعارات عنصرية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، (التاسع من أغسطس/آب حسب التقويم العبري، وهو اليوم الذي يشهد سنويًا اقتحامات ضخمة من مستوطنين للمسجد).



وعلى إثر ذلك، أغلقت الشرطة الإسرائيلية محيط باب العامود بالسواتر الحديدية أمام المواطنين الفلسطينيين، بعد تصاعد الدعوات من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

والخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها ستجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى صباح أول أيام عيد الأضحى، وبناء عليه ستقرر فتح المسجد يوم العيد للاقتحام، وسط دعوات فلسطينية للتصدي للاقتحام المتوقع.

