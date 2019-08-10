» تعرف على حالة الطقس أول أيام العيد

10 أغسطس 2019 - 11:30 م

تشهد البلاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك طقسًا حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوباً.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، أول أيام عيد الأضحى، المبارك أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.



وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون: القاهرة «27- 38»، الإسكندرية «21- 32»، قنا «25 – 40»، الأقصر «26– 41»، أسوان «27 – 42».



أما بعد غد، الاثنين، ثان أيام العيد، فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوباً نهارا لطيف ليلا، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغري على السواحل الشمالية الغربية «32- 25»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «33 – 24» والوجه البحري والقاهرة «38 – 27» وجنوب سيناء والغردقة «37– 28» وشمال الصعيد «40 – 26» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «42 – 29».

