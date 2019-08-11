» تعرف على موعد مباراة الأهلي و"اطلع بره" بطل جنوب السودان

11 أغسطس 2019 - 01:00 ص

تنطلق فى تمام الثامنة من مساء اليوم، مباراة الأهلي ونظيرة اطلع برة، ضمن منافسات الذهاب بالدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



المباراة تذاع عبر قناة on sport ويستضيف الأهلي نظيرة اطلع برة على ملعب برج العرب.

