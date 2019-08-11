موقف غير متوقع لـ محمد صلاح مع طفل تعرض للضرب بسببه

11 أغسطس 2019 - 07:38 ص

أنقذ محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي" طفل يشجع "الردز" من الضرب والعنف عقب انتهاء مباراة الدرع الخيرية.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديرهم الكبير لما فعله "الفرعون المصري"، تجاه الطفل الصغير.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن محمد صلاح أنقذ الصغير الذي لا يتجاوز عمره 12 عامًا من أيدي بعض المشجعين إثر أحداث عنف وقعت في نهائي الدرع الخيرية، وسارع نجم المنتخب المصري إلى ترضية الطفل الذي تعرض لبعض العنف عقب المباراة.

وأوضحت التقارير صلاح تفاجئ أثناء عودته إلى منزله بطفل ينزف دماء من أنفه بعدما تعرض للضرب ما جعل اللاعب الدولي يوقف سيارته ليلتقط مع الطفل صورًا تذكارية لرفع معنوياته قبل أن يمنحه القميص الخاص به .