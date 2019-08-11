تصريحات جريئة لـ"ساويرس" عن دومة وهشام جنينة

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متاعبعات - أمينة عبد العال

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غرد رجل الأعمال نجيب ساويرس على موقع التدوينات المصغر" تويتر"، ببعض الكلمات الجريئة عن الناشط السياسي أحمد دومة ، والمستشار هشام جنينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك قائلا عن " دومة":" من أكثر السجناء الذين تعرضوا للظلم".

وغرد عن "جنينة" قائلا: "المستشار المحترم جدا أتمني له الإفراج الطبي أو انقضاء جزء كاف من السجن".


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