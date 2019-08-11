رسالة هامة من الملك سلمان لحجاج بيت الله

11 أغسطس 2019 - 09:02 ص

وجه العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، دعاء إلي حجاج بيت الله الحرام، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم.

وقال الملك سلمان فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "نبتهل إلى العلي القدير أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجا مبرورا وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم".

وأضاف: "إننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبا، لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير".

وبدأت جموع الحجاج منذ فجر اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

ووصل الملك سلمان إلى منى للإشراف على راحة الحجاج وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. وكان في استقباله في قصر منى عدد من الأمراء والمسئولين.



