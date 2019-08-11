الأهلي يتقدم بهدفين .. وأزارو كاد يسجل هدف عالمي في "اطلع برة"

11 أغسطس 2019 - 07:54 م

تقدم النادي الأهلي على منافسه جنوب السوداني "اطلع برة" بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما علي معلول و وليد أزارو.



وحصل الأهلي على ركلة جزاء سجلها الظهير الأيسر علي معلول ليعلن تقدم الأهلي بهدف مبال بلا شيء .



وبعدها بدقائق كاد المغربي وليد أزارو أن يسجل هدفا عالميا بعدما تلقى كرة عرضية من حسين الشحات ليركلها بضربة خلفية مزدوجة تصطدم بباطن العارضة وتخرج وسط دهشة الجميع .



وسجل وليد أزارو الهدف الثاني للنادي الأهلي إلا أنه أضاع كرة لا تضيع في نهاية الشوط الأول .. لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدفين.



