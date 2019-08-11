الأهلي يقول لبطل جنوب السودان "اطلع برة" ويهزمه برباعية

11 أغسطس 2019 - 09:00 م

سحق النادي الأهلي المصري ، بطل جنوب السودان "اطلع برة" برباعية نظيفة في منافسات دور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا .



سجل الأهداف كل من علي معلول هدف ، وليد أزرو هدفين .. وأحمد الشيخ هدف .



وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الشوط الأول سجلها الظهير الأيسر علي معلول ليعلن تقدم الأهلي بهدف مبال بلا شيء .



وبعدها بدقائق كاد المغربي وليد أزارو أن يسجل هدفا عالميا بعدما تلقى كرة عرضية من حسين الشحات ليركلها بضربة خلفية مزدوجة تصطدم بباطن العارضة وتخرج وسط دهشة الجميع .



وسجل وليد أزارو الهدف الثاني للنادي الأهلي إلا أنه أضاع كرة لا تضيع في نهاية الشوط الأول .. لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدفين.



ومع بداية الشوط الثاني حاول الأهلي زيادة غلته التهديفية ، واستطاع الوصول لهدفه بعد 3 دقائق من بداية الشوط عندما أحرز وليد أزرو هدفه الشخصي الثاني والثالث للأهلي بعد عرضية تلقاها من الناحية اليسرى ليحولها برأسه بقوة في المرمى ويفشل الحارس في التصدي لها .



وقام مارتن لاسارتي بإجراء 3 تغييرات عن طريق إخراج رمضان صبحي ونزول جونيور أجايي بدلا منه بالإضافة إلى خروج صالح جمعة ونزول أحمد الشيخ بالإضافة إلى خروج حسين الشحات ونزول جيرالدو.



وهبط أداء الأهلي ولكن في الدقيقة 71 كاد أجايي أن يسجل هدفا عالميا بعدما تلقى عرضية من الناحية اليمنى من محمد هاني ليحولها بقدمه اليسرى من لمسة واحدة في المرمى لتصطدم بالعارضة .



وفي نهاية المباراة استطاع أحمد الشيخ إضافة هدفا جديدا للمارد الأحمر لتنتهي مباراة الذهاب بفوز الأحمر برباعية.



