"الأرصاد" تزف خبرا سارا للمواطنين

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الأرصاد

أحمد عبد العال

مصر الأولي



أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية،أنه لا يوجد تغيير في حالة طقس اليوم الاثنين عن أمس، لافتًا إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة مستمرة في معدل 38 درجة، وستستمر هذه الدرجة حتى نهاية العيد.

 وأوضح " عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية " مصر الأولى"، بأن رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قال الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما شديد الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء في النهار ، ولطيف على كافة أنحاء الجمهورية ليلا.

 وأضاف أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المواطن يشعر بارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن ذلك يؤدي إلى وجود الشبورة المائية بكثافة في الصباح الباكر، ولكن حالة الطقس مناسبة للخروج إلى المتنزهات والشواطئ ، متابعا أن هناك انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع. شاهد الفيديو..

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