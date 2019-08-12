الحجاج شكروا الله على نعمة التنظيم السعودي للحج

12 أغسطس 2019 - 12:03 م





أشاد الداعية الإسلامي خالد الجندي، باستعدادات المملكة العربية السعودية لتنظيم موسم الحج لهذا العام.



وقال "الجندي"، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، بفضائية "دي إم سي"، إنه لا يستطيع أن يصف روعة النظام والانضباط الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، معقبا: "دا أمر مهول، وجهد جهيد، وشيء لا يُصدق من التعاون والانضباط والجدية والمثابرة والتكافل والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية السعودية".



وتابع الداعية الإسلامي: "جميع الأجهزة السعودية في حالة من حالات التناغم والكل يؤدي دوره بشكل نضبط، والحالة الأمنية فوق مستوى ما يتصوره الإنسان من الجدية والانضباط للحفاظ على أمن الحجيج، مشيرا إلى توافر الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والسلع الغذائية ومياه الشرب وكافة سبل الراحة للحجيج، معلقا: "شيء لا يصدقه عقل، أمر عجيب وعظيم، فحقا حقا إنها حكومة خادم الحرمين الشريفين".



وشدد على الحجاج، شكر الله على "نعمة" التنظيم السعودي لموسم الحج هذا العام.

