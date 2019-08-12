» السيسي يغرد في اليوم العالمي للشباب بتحية خاصة

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إكسترا نيوز

اليوم العالمي للشباب

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر الواعد بمناسبة اليوم العالمي للشباب".

وأكد " السيسي" أن شباب مصر يثبت يومًا بعد يوم أنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية " إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للشباب، والذى بدأ منذ عام 1998 عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يوماً رسمياً لشباب العالم، ويأتى احتفال هذا العام تحت شعار: "إتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب".

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