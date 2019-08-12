ارتفاع عدد ضحايا مستودع الذخيرة إلى 33 شخصًا

12 أغسطس 2019 - 05:35 م

ارتفع عدد المصابين جراء انفجارات مستودع الذخيرة في منطقة أتشينسكي في كراسنويارسك بسيبيريا بإقليم سيبيريا إلى 33 شخصا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الروسية.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين - "إن العدد الإجمالي للجرحى في انفجارات الذخيرة على أراضي وحدة عسكرية بالقرب من قرية كامينكا في منطقة أتشينسكي بلغ 33 شخصا".

وخلال السلسلة الأولى من الانفجارات، أصيب 15 شخصا بجروح، بينما توفي أحدهم في مكان الحادث، وتم نقل 6 آخرين إلى المستشفى، وأصيب 18 شخصًا آخر بجروح خلال سلسلة الانفجارات الثانية في 9 أغسطس الجاري، وتم نقل 7 منهم إلى المستشفى، ولايزال 3 أشخاص في المستشفى، و5 آخرين في مستشفيات منطقة كراسنويارسك.

وفي 5 أغسطس، تم الإبلاغ عن حريق وسلسلة من الانفجارات في مستودع للذخيرة تابع لوحدة عسكرية في منطقة أتشينسك في غرب منطقة كراسنويارسك، وقد أُعلنت حالة الطوارئ في الإقليم، وتم إجلاء 16 ألف شخص، حتى تم إخماد الحريق في 6 أغسطس الجاري.. وهزت مزيد من الانفجارات مستودع الذخيرة في مساء 9 أغسطس؛ ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد وقعت الانفجارات أثناء عملية التخلص من القنابل.