» ضبط مقاول هارب من تنفيذ 86 سنة حبس

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هارب

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مقاول مطلوب ضبطه لتنفيذ 594 حكما بالحبس في قضايا تبديد وأعمال بناء بدون ترخيص، حيث بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 86 سنة حبس وكفالات بلغت 89 ألف جنيه.

كانت المعلومات قد وردت لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية باختباء المتهم بدائرة قسم ثان الرمل شرق المدينة، وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات، تم وضع خطة أمنية لضبطه.

اعترف المتهم بصحة الاتهامات الصادرة ضده وتم إحالته لتنفيذ الأحكام عليه.


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