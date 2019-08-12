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الأهلي يعلن انتقال نجمه إلى الجونة بـ4 ملايين جنيه

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المصريون

الاهلى

الجونة

أعلن أمير توفيق مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي، انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائي مقابل 4 ملايين جنيه.

وسافر إسلام محارب للجونة اليوم ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات فريقه الجديد استعدادًا للموسم الجديد.

ووضع مسئولو الأهلي بندًا مثيرًا في العقد يمنح الأهلي الحق في استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أي ما يوازي 8 ملايين جنيه.

وكان الأهلى قد وافق على إعارة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق إلى صفوف سموحة لمدة موسم، وتم تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق للجونة، وأحمد علاء لطلائع الجيش.. وباع عمرو بركات للجونة نهائيًا.


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