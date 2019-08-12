» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالشرقية

12 أغسطس 2019 - 07:38 م

ألقت رجال مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، القبض على متهمان تسببا في إصابة 6 أشخاص، بطلق ناري، في مشاجرة بين عائلتين بعزبة "عيد" التابعة لقرية "ميت معلا" بدائرة المركز.

كان العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، تلقى إخطارًا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من أهالي عزبة "عيد" التابعة لقرية "ميت معلا" بدائرة المركز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلتين بالعزبة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال قيام شابين من أبناء عائلة "أبو شعير"، يستقلان دراجة بخارية، بالتجول في شوارع العزبة، صدما طفل من أبناء عائلة "عيد"، ما تسبب في نشوب مشاجرة بين أفراد العائلتين.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 6 من أبناء عائلة "عيد" بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى "مشتول السوق" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، وجرى ضبط اثنين من المتهمين، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.