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مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى هونج كونج

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«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

المصريون

مصر للطيران

هونج كونج

علقت بشركة مصر للطيران رحلاتها إلى هونج كونج والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة مساء اليوم الإثنين، ولحين إشعار آخر، وذلك نظرا للأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك لجميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي.

وأكدت الشركة أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة الخطوط الجوية يتابع تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.

وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلة ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصرللطيران ال call Centre على رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.


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