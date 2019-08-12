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"السيسي": الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

المصريون ـ متابعات

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بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في صفحته الرسمية على «فيس بوك»، فيديو يتضمن مشاهد من مشاركة الرئيس بمؤتمرات الشباب التي بدأت في نوفمبر 2016 وكان آخرها المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية يوليو 2019.
وقال السيسي، في صفحته على «فيس بوك»: «لطالما كان إيماني بالشباب يزداد يوما بعد يوم، فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم، زاد إيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما».
يسلط شعار هذا العام الضوء على الجهود المبذولة بما في ذلك جهود الشباب أنفسهم لإتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب، ويأتي الشباب في مقدمة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عقد 7 مؤتمرات للشباب بدأت في نوفمبر 2016 وكان آخرها المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية يوليو 2019.

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