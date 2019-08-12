» مدمرة بريطانية تشارك في تأمين الملاحة بالخليج

12 أغسطس 2019 - 10:40 م

أبحرت الفرقاطة «كنت» البريطانية من ميناء بورتسموث، متجهة إلى منطقة الخليج حيث ستنضم إلى الفريق الأمني بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الفرقاطة «كنت» ستحل محل المدمرة «دونكان» التي تؤدي مهامها في مضيق هرمز.



وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الملكية البريطانية أن الفرقاطة «من المقرر أن تعمل إلى جانب الشركاء الأمريكيين ضمن الآلية الدولية الجديدة لأمن الملاحة».