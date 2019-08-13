تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك

تستعرض "المصريون " أسعار العملات اليوم وفق آخر تعاملات ورد قبل اليوم الثلاثاء 13 أغسطس، حيث

سجَّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.



وسجَّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.46 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في البنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.



وسجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.50 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.



أما سعر الريال السعودي فسجل في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك الإسكندرية نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 19.92 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 19.93 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع.

