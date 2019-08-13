الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع المعارضة السودانية

13 أغسطس 2019 - 10:29 ص

قالت وزارة الخارجية المصرية إن ممثلي أبرز الحركات الاحتجاجية في السودان اختتموا أمس الاثنين اجتماعا لهم في القاهرة استضافته مصر.





وأضافت الوزارة في بيان لها : "جمهورية مصر العربية استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعا هاما بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان، ودعما للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري".









وأوضح البيان أن "المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم".









وشدد على أن "مصر تؤكد مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلّعات الشعب السوداني الشقيق".







