» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها

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هايدي كرم
هايدي كرم

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هايدي


نشرت الفنانة هيدى كرم عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة أثارت الجدل بين متابعيها حيث انتقدها البعض في بعض التعليقات.


وظهرت الفنانة هيدى كرم في الصورة وهي نائمة على السرير وتظهر جزءًا من ملابس نومها وشعرها غير مرتب، ومنسدل بعض خصلاته علي وجهها، والتقطت الصورة بوضعية السيلفي وهي ملقاة علي ظهرها.


وكتبت الفنانة هيدى كرم على الصورة "يا صباح البونچور"، كما ظهرت بطبيعتها دون مكياج واكتفت بابتسامة بسيطة في الصورة، ولكن انهالت التعليقات من جمهورها ينتقدونها على الصورة، في حين ألقى محبوها بعض كلمات الحب.


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