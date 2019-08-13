"الهاشم": دخول 8 آلاف مصري الكويت شهريا كارثة

13 أغسطس 2019 - 11:18 ص





واصلت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، مسلسل عنصريتها ضد العمالة المصرية في الكويت، حيث خرجت بتصريح جديد تصف فيه تقرير جهاز الإحصاء المصري عن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت شهريًا في 2018 بـ"الجريمة" و"الكارثة".









وقالت الهاشم في تصريحات لصحيفة "الراي"، نشرتها اليوم الثلاثاء: " التقرير الذي يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، غالبيتهم بلا مؤهل جامعي، يعد "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل".









وأضافت أن "هذا ينسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية، خصوصاً أن التقرير صادر من دائرة الاحصاء المصرية وكأنه شهد شاهد من أهله".









وتابعت البرلمانية الكويتية: "مثل هذا التقرير يُثبت أن الحكومة غير جادة في سياسة الإحلال، داعية الى رد حكومي عاجل، وملوّحة بأسئلة برلمانية لأنني لا يمكن أن أجامل في ملفي الإحلال والبطالة، وسأذهب إلى أبعد مدى".









وهذه ليس المرة الأولى التى تستهدف فيها النائبة الوافدين، ففي العام الماضي، خرجت الهاشم لتثير غضب الشعب المصري بسبب تصريحاتها العنصرية المستمرة ضد المصريين، وهو ما جعل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تقول: "نحن لا نرد على الإساءة ونطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون، وسيادة الدولة التي يعملون بها".







