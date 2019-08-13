وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا

أعلنت ماجدة حسين سالم، ابنة رجل الأعمال حسين سالم، وفاة والدها في إسبانيا.

ورفضت ابنة رجل الأعمال حسين سالم، حسب جريدة "الوطن"، الحديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها سواء داخل مصر أو في إسبانيا، قائلة: "ليس لدي القدرة للإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي".

ورفضت ابنة رجل الأعمال حسين سالم، حسب جريدة "الوطن"، الحديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها سواء داخل مصر أو في إسبانيا، قائلة: "ليس لدي القدرة للإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي".