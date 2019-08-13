وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا

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متابعات- الدويني فولي

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وفاة

رجل

حسين سالم

الأعمال إسبانيا

أعلنت ماجدة حسين سالم، ابنة رجل الأعمال حسين سالم، وفاة والدها في إسبانيا.

ورفضت ابنة رجل الأعمال حسين سالم، حسب جريدة "الوطن"، الحديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها سواء داخل مصر أو في إسبانيا، قائلة: "ليس لدي القدرة للإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي".


يذكر أن رجل الأعمال كان في مقدمة رجل الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها.

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