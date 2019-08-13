كويتية تجلد مصريًّا وتتعدى على ضابط شرطة

13 أغسطس 2019 - 01:57 م

ألقت الشرطة الكويتية القبض على سيدة جلدت مصري وتعدت على ضابط شرطة حاول حمايته.





وذكر موقع "مصريون في الكويت"، المعني بأخبار المصريين بالكويت، نقلا عن مصادر أمنية، أن كويتية تعدت على مصري يملك محلا للهواتف في الكويت، بالضرب بالحزام، بعد أن اختلفت معه على سعر أحد الهواتف.









وأضاف الموقع أن المصري طلب الشرطة الكويتية بعد الاعتداء عليه، لتحضر بسرعة لمكان الحادث.





وذكر "مصريون في الكويت" أن دورية من رجال الأمن، يترأسهم ضابط، توجهت للمحل للتعرف على ملابسات البلاغ، ووجدت السيدة وهي تواصل ضرب المصري وسبه وتهديده، وحاول الضابط التدخل، وأمرها بالتوقف، والانتقال معهم لمركز الشرطة، ولكنها رفضت، وضربت الضابط عدة مرات.



