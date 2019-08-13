البرلمان يوصي بإنشاء بوابات إلكترونية لكل الجهات الحكومية

قالت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إنها أوصت بضرورة إنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة وجهة حكومية للرد على الشائعات وربطهما بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما شددت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي أهمية العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى وخاصة أن مصر تعتبر معبر رئيسي لكابلات الانترنت على مستوى العالم.
يذكر أن لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أصدرت تقريراً بشأن انجازتها خلال دور الإنعقاد الرابع، والذى رصد عقد 82 اجتماعا استغرق نحو 125.30 ساعة عمل.
مغرب06:45 م
فجر
03:53
شروق
05:24
ظهر
12:05
عصر
15:43
مغرب
18:45
عشاء
20:15