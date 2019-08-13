حديقة الحيوان تستقبل 70 ألف زائر ثالث أيام العيد

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حديقة الحيوان

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شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، إقبالًا كبيرًا من الزوار منذ صباح اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى ، حيث اصطحبت الأسر أطفالهم للاحتفال بالعيد .
 
وقال مدير عام حدائق الحيوان، الدكتور محمد رجائي إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت أمس الإثنين 70ألف زائر، متوقعا تزايد العدد  اليوم، خاصة أن الإقبال فى تزايد مستم، وإن الحديقة استقبلت فى أول يوم للعيد 40 ألف زائر.
 
فيما استقبلت حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى وزارة الزراعة، زوار عيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالى، فى إطار الحرص على توفير أجواء ترفيهية ملائمة للمواطنين بأسعار مخفضة، تتناسب مع الشرائح البسيطة، بحيث لا تتجاوز تذكرة الدخول فى كل حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية عن 5 جنيهات للفرد الواحد، يمكن من خلالها متابعة العديد من العروض والبرامج الترفيهية داخل الحديقة والتجول داخلها.

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