«الصحة» تحذر من مستحضر تجميل مغشوش بالأسواق

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حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان من عبوات مغشوشة من مستحضر التجميل مستحضر «Botox. Vial» وذلك في في منشور لها  حمل رقم 31 لعام 2019

وأكدت الإدارة في المنشور الصادر، اليوم، على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر «Botox. Vial» تشغيله رقمc 4122c3، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.

وشددت الإدارة على نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.

الجدير بالذكر أن البوتوكس يهدف إلى منع تقلص عضلات الميميكا (تعابير الوجه)، والتي تسبب ظهور التجاعيد مع التقدم في السن، من أجل التقليل من علامات شيخوخة الجلد، ويتم القيام بهذا الإجراء لأغراض جمالية غالبًا لدى النساء اللواتي يرغبن بمظهر أكثر شبابًا.


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