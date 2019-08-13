  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
ألكسندر ستانوفيتش

هذا الرجل أقوى المرشحين لتدريب الزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح يفاجئ الجميع بتغريدة قبل مواجهة تشيلسي

مبنى وزارة الخارجية

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

الحجاج على جبل عرفات

السعودية: عدد الحجاج هذا العام تجاوز 2.4 مليون

ارشيفية

اصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال

أرشيفية

«الصحة» تحذر من مستحضر تجميل مغشوش بالأسواق

ارشيفية

"نزال الكثبان" بالسعودية قد يغير وجه الملاكمة إلى الأبد

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان تستقبل 70 ألف زائر ثالث أيام العيد

جانب من تدريب الأهلي

الأهلى يعير نجم الفريق لهذا النادي.. والمقابل مفاجأة

ترامب

ترامب يطالب اليابان بهذا الأمر العاجل

مرسيليا يفسخ عقد لاعبه العربي بسبب الكذب

الرياضة

عادل رامي
عادل رامي

وكالات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "كهرباء" علي الانتقال لـ"الأهلي"

#

شكرًا "جن"!!

#

"كريمة" يرفع دعوى قضائية على الهواء.. والسبب

#

مشروع قرار عربي بشأن الهجوم على مطار أبها

قرر نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي فسخ عقد مدافعه عادل رامي بعد هروبه من التدريبات، من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.

وذكرت - روسيا اليوم - أن رامي ناديه بأنه يعاني من الإصابة، وأنه غير قادر على خوض التدريبات، لكن تمت مشاهدته في برنامج "فورت بويار" أثناء حضوره منافسات للمصارعة، واجتمع محامو مرسيليا مع ممثلي عادل رامي وأبلغوهم بإنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى للاعب الفرنسي من أصل مغربي هذا العام، حيث سبق وأن تغيب رامي عن التدريبات بعد انفصاله عن النجمة الشهيرة باميلا أندرسون، مما اضطر مارسلييا لاتخاذ بعض الإجراءات التأديبية ضده بسبب عدم حضوره في الموعد المحدد له لبدء التحضيرات.

ولعب رامي مع أندية فالنسيا وإشبيلية في إسبانيا، وميلان في إيطاليا، وارتدى قميص ليل في فرنسا، كما كان ضمن عناصر المنتخب الفرنسي الحائز على كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرسيليا يفسخ عقد لاعبه العربي بسبب الكذب
» مصرع طالب حاول تعلم السباحة في مياه النيل
» "أفراموبولوس": تركيا جارة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي
» دفن حسين سالم في إسبانيا
» تونس.. الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة
» شاهد.. حريق هائل يلتهم محالا تجارية بالإسماعيلية
» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها
» الكشف عن السبب الحقيقي لتعثر مفاوضات دياز مع الزمالك
» تعرف على أحدث النجوم الذين رحلوا عن الأهلي
» الملك سلمان وبن زايد يبحثان هذا الأمر الهام
» مدمرة بريطانية تشارك في تأمين الملاحة بالخليج

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:15 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي