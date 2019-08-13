محمد صلاح يفاجئ الجميع بتغريدة قبل مواجهة تشيلسي

استقبلت مدينة اسطنبول التركية فريقليفربول الانجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح استعداداً لمواجهةتشيلسي فى كأس السوبر الأوروبي والمقرر لها غداً.
وكتب صلاح عقب وصوله، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدوينة مفاجئة :" مرحبا تركيا"
من جانبه أعلن يورجن كلووب المدير الفنى قائمة ليفربول ضد تشيلسي، والتى ضمت 23 لاعبًا هم كل من لونرجان، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، بروستر، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، هوفر، كيليهر، أرنولد، إليوت، ويغيب ديان لوفرين للإجهاد.
ويغيب أليسون بيكر عن المباراة بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الريدز ضد نورويتش سيتي مساء الجمعة في افتتاحية الدوري الإنجليزي وسيعتمد كلوبعلى الوافد الجديد أدريان في مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، على أن يجلس الحارس كاومهين كيليهر احتياطيًا له.