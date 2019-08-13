محمد صلاح يفاجئ الجميع بتغريدة قبل مواجهة تشيلسي

من جانبه أعلن يورجن

المدير الفنى قائمة

ضد تشيلسي، والتى ضمت 23 لاعبًا هم

كل من لونرجان، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، بروستر، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، هوفر، كيليهر، أرنولد، إليوت، ويغيب ديان لوفرين للإجهاد.