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«الأوقاف» تشكل غرفة عمليات للإشراف على توزيع لحوم الأضاحي

الحياة السياسية

علماء الاوقاف يوزعون الاضاحي
علماء الاوقاف يوزعون الاضاحي

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قامت وزارة الأوقاف، بشتكيل غرفة عمليات للتجهيز والإشراف الكامل على توزيع لحوم صكوك الأضاحي تبدأ عملها غدا الأربعاء، استعدادا لبدء عملية التوزيع يوم الجمعة القادمة، وتستمر غرفة العمليات في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي.

 
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الغرفة سوف تكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية ، وتضم الشيخ صبري يس رئيس قطاع المديريات رئيسا والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون الوجه البحري عضوا والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش عضوا ، مع لجنة فرعية بكل مديرية برئاسة مدير المديرية للإشراف على التوزيع بها.

 وأوضحت انه سيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيا على موقع الوزارة.

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