هذا الرجل أقوى المرشحين لتدريب الزمالك

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ألكسندر ستانوفيتش
ألكسندر ستانوفيتش

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بات الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، وصاحب الـ 46 عامًا أقوى المرشحين لتولى منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته حيث سبق وتم اختياره كأفضل مدرب صربي من قبل اتحاد كرة القدم في بلاده لعام 2010.

وكان رئيس نادى الزمالك عرض 7 مدربين من جنسيات مختلفة كإيطاليا وألمانيا وسويسرا واليونان وصربيا لتدريب الفريق الابيض خلال الجلسة التى عقدها اليوم فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء.

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