  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:43 م
بحث متقدم
الضبعة

«الكهرباء»: لا علاقة لمحطة الضبعة بالانفجار النووي في روسيا

جدار

إسرائيل تبني جدارا إضافيا حول غزة لمنع "تسلل" الفلسطينيين

يسرا والهام وهالة سرحان فى الحج

يسرا تكشف مفاجآت عن صورتها بـ"الروضة الشريفة" وضياع إلهام شاهين

أرشيفية

مصرع طفل أثناء مشاجرة بين والديه بالشرقية

ألكسندر ستانوفيتش

هذا الرجل أقوى المرشحين لتدريب الزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح يفاجئ الجميع بتغريدة قبل مواجهة تشيلسي

مبنى وزارة الخارجية

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

الحجاج على جبل عرفات

السعودية: عدد الحجاج هذا العام تجاوز 2.4 مليون

أرشيفية

«الصحة» تحذر من مستحضر تجميل مغشوش بالأسواق

ارشيفية

اصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال

تامر حسني يطرح بوستر فيلمه الجديد "الفلوس"

الصفحة الأخيرة

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

متابعات

أخبار متعلقة
#

تامر حسني يطالب جمهوره بالبحث عن طفلة: هاتولي رقمها ضروري

#

هذا الفنان بديل الراحل عزت أبو عوف بفيلم تامر حسني

#

قرار جديد للنواب .. و تامر أمين: "إحنا الحضن الكبير"

#

بالصور.. إطلالة مثيرة لزوجة تامر حسني


وقال تامر حسني على البوستر معلقا: «البوستر التشويقي لفيلم "الفلوس" وفي أسئلة مهمة طرحت في الفيلم هاخد رأيكم في سؤال منهم: هل البني آدم هو اللي بيعمل الفلوس ولا الفلوس هي اللي بتعمل البني آدم !!!؟».

ويشارك في بطولة الفيلم  تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وآخرون، وظهر النجم أحمد السقا في البرومو حيث يظهر ضيف شرف في الفيلم كما ظهر الفنان على ربيع والراقصة جوهرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة والبنوك تستأنف نشاطها غدًا بعد انتهاء اجازة العيد
» مرسيليا يفسخ عقد لاعبه العربي بسبب الكذب
» مصرع طالب حاول تعلم السباحة في مياه النيل
» اصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال
» ترامب يطالب اليابان بهذا الأمر العاجل
» "نزال الكثبان" بالسعودية قد يغير وجه الملاكمة إلى الأبد
» الأهلى يعير نجم الفريق لهذا النادي.. والمقابل مفاجأة
» "أفراموبولوس": تركيا جارة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي
» دفن حسين سالم في إسبانيا
» تونس.. الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة
» شاهد.. حريق هائل يلتهم محالا تجارية بالإسماعيلية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي